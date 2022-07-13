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Байдену предрекли «большой конфуз» в Саудовской Аравии

Телеведущий Варни заявил, что визит Байдена в Саудовскую Аравию обернется большим конфузом
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», заявил телеведущий Fox News Стюарт Варни. Видео размещено в YouTube.

По его словам, глава Белого дома во время визита планирует «попросить» у Эр-Рияда больше нефти. Однако, по мнению телеведущего, это вряд ли возможно. Он сообщил, что в случае согласия Саудовской Аравии потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия.

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом [увеличении добычи]», — подчеркнул Варни.

Телеведущий подчеркнул, что нынешние проблемы в Соединенных Штатах исходят от «первого дня Байдена у власти», когда политиком была подорвана «энергетическая независимость Америки». «Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», — заявил он.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид рассказал, что Байден отправится в Саудовскую Аравию с посланием мира от Израиля. В июне стало известно, что Израиль и США занимаются созданием «ближневосточного альянса противовоздушной обороны (ПВО)».

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Марина Совина
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