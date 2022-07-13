Минобороны заявило о ликвидации более 350 бойцов ВСУ на судостроительном заводе

Минобороны заявило о ликвидации более 350 военных ВСУ на заводе в Николаеве

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием ликвидировали на судостроительном заводе в Николаеве более 350 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 20 единиц военной техники. Об этом в среду, 13 июля, журналистам заявили в Минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 4050 танков и других боевых бронированных машин, свыше 740 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 4190 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

12 июля Минобороны России показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань в Одесской области.