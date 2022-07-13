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Минобороны заявило о ликвидации более 350 бойцов ВСУ на судостроительном заводе

Минобороны заявило о ликвидации более 350 военных ВСУ на заводе в Николаеве

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием ликвидировали на судостроительном заводе в Николаеве более 350 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 20 единиц военной техники. Об этом в среду, 13 июля, журналистам заявили в Минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 4050 танков и других боевых бронированных машин, свыше 740 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 4190 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.

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Евгения Куликова
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