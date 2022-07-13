Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Раскрыта цель ракетного удара ВСУ в Луганске

Представитель НМ ЛНР Марочко назвал целью ракетного удара ВСУ в Луганске военную часть ПВО

Фото: Telegram

Целью массированного ракетного удара украинских сил в Луганске стала военная часть противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР, обеспечивающая безопасность города. Об этом представитель Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», — написал Марочко.

Он добавил, что на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

Взрывы прозвучали около 23:45 по местному времени в районе села Александровка и поселка Металлист, в небе были видны разрывы снарядов. По информации РИА Новости, как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Позднее в окрестностях Луганска возник пожар. Сообщалось, что по всему Луганску слышны звуки взрывов. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вице-премьер России Борисов покинет свой пост
В ЛНР показали на видео захваченную американскую гаубицу М777
Раскрыто местонахождение бежавшего из страны президента Шри-Ланки
США назвали сделку по иранскому атому жизнеспособной
Врач назвала риски злоупотребления сметаной
В России спрогнозировали «двугорбую» волну COVID-19
Украина обстреляла Луганск из американских РСЗО HIMARS
Стало известно о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине
Россияне увидят суперлуние 13 июля
Дикий кабан пришел на пляж и укусил за руку женщину с пиццей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.