Раскрыта цель ракетного удара ВСУ в Луганске

Представитель НМ ЛНР Марочко назвал целью ракетного удара ВСУ в Луганске военную часть ПВО

Целью массированного ракетного удара украинских сил в Луганске стала военная часть противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР, обеспечивающая безопасность города. Об этом представитель Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск», — написал Марочко.

Он добавил, что на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

Взрывы прозвучали около 23:45 по местному времени в районе села Александровка и поселка Металлист, в небе были видны разрывы снарядов. По информации РИА Новости, как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Позднее в окрестностях Луганска возник пожар. Сообщалось, что по всему Луганску слышны звуки взрывов. Судя по их частоте и характеру, происходит детонация боеприпасов.