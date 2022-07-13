В ДНР подготовили место для казни иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин заявил, что исполнительная служба подготовила место для казни наемников

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о подготовке места казни для иностранных наемников, передает РИА Новости.

«В исполнительной службе министерства юстиции ДНР все подготовлено в соответствии с действующим законодательством», — заявил глава республики.

Ранее Пушилин сообщил, что конкретной даты исполнения смертного приговора иностранным наемникам нет, поскольку это не предусмотрено законом. До этого Народный совет ДНР отменил действие моратория на смертную казнь.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти.