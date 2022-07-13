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В Россию стали звать меньше мигрантов

Организованный набор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию сократился в шесть раз

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С начала текущего года организованный набор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию оказался в в шесть раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в страну позвали порядка четырех тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

Соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для временной работы на территории России действует с весны 2017 года. С начала 2022 года было трудоустроено 3906 человек, в то время как с января по июнь 2021-го в Россию въехали 22,1 тысячи узбекистанцев.

По данным МВД, в целом мигрантов в России стало больше. Число иностранцев и лиц без гражданства, которые с начала года встали на учет в миграционной службе, составило 6,6 миллиона человек за январь-май. Это почти вдвое больше, чем год назад, когда на учет поставили 3,9 миллиона человек. Увеличение числа мигрантов в России говорит о достаточно высоком спросе на их услуги, писал «Коммерсантъ».

В свою очередь «Ведомости» писали, что после введения санкций граждане других стран стали массово возвращаться на родину. Издание подчеркивало, что отток ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ. Комментируя данную информацию руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор заверил, что в настоящий момент дефицита рабочих не наблюдается.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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