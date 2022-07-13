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Минобороны заявило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы на Украине

МО РФ сообщило о ликвидации диверсионно-разведывательной группы под Харьковом

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, пять боевиков были уничтожены на месте, кроме того, 10 украинских военных захвачены в плен.

За минувшие сутки ВКС России уничтожили два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск и семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по резервам оперативно-тактической группы «Каховка» ВСУ, которые находились на территории судостроительного завода в Николаеве.

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Сергей Истомин
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