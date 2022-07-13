Посол ЛНР сравнил ночные удары по Луганску с тактикой террористов

Посол ЛНР в России Мирошник сравнил ночные удары по Луганску с тактикой террористов

Ночной артиллерийский удар по Луганску свидетельствует, что для устрашения мирных граждан Киев использует один и тот же подход. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.

Обстрел города, который начался в ночь с 12 на 13 июля, предположительно, велся из американских систем HIMARS. Предположительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели уничтожить базу российских ПВО и склады боеприпасов.

«И в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР: не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет", многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО», — описал Мирошник тактику украинской армии, сравнив ее с террористической.

Дипломат призвал «не вести переговоры с террористами» и «расширить зону безопасности» вокруг республик Донбасса. «У украинских оккупантов, использующих западное вооружение, под ногами земля должна гореть», — написал посол.

12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.