Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Посол ЛНР сравнил ночные удары по Луганску с тактикой террористов

Посол ЛНР в России Мирошник сравнил ночные удары по Луганску с тактикой террористов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Ночной артиллерийский удар по Луганску свидетельствует, что для устрашения мирных граждан Киев использует один и тот же подход. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.

Обстрел города, который начался в ночь с 12 на 13 июля, предположительно, велся из американских систем HIMARS. Предположительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели уничтожить базу российских ПВО и склады боеприпасов.

«И в ДНР, и в Херсонской области, и в ЛНР: не имея возможности что-либо противопоставить на поле боя проигрывая сражение за сражением, они используют "серию ракет", многочисленными запусками пытаясь пробить защиту ПВО», — описал Мирошник тактику украинской армии, сравнив ее с террористической.

Дипломат призвал «не вести переговоры с террористами» и «расширить зону безопасности» вокруг республик Донбасса. «У украинских оккупантов, использующих западное вооружение, под ногами земля должна гореть», — написал посол.

12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград
Блогерша показала правильный способ мытья кудрявых волос
Зафиксирован избыток полупроводников
В российском регионе КамАЗ насмерть задавил пятилетнего ребенка
В России захотели экономить на этикетках
Зарезавшего жену у детской площадки россиянина арестовали
МИД Украины заявил о «двух шагах» до соглашения с Россией по экспорту зерна
Посол ЛНР сравнил ночные удары по Луганску с тактикой террористов
Россиян предупредили о рисках отказа от газовых проверок
Названы три кандидата в президенты Шри-Ланки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.