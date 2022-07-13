Российским морякам покажут снятый впервые за 70 лет фильм о нахимовцах

Российским морякам покажут фильм «Нахимовцы», снятый на кораблях Тихоокеанского флота

Российским морякам покажут фильм «Нахимовцы», который снимался на боевых кораблях Тихоокеанского флота. Об этом в среду, 13 июля, сообщил «Интерфаксу» генеральный продюсер картины Юрий Обухов.

По его словам, эта лента стала первой за последние 70 лет, что была посвящена именно нахимовцам. «Последний фильм о нахимовцах снимался 70 лет назад, были про подводные лодки, про современный флот, но о жизни молодежи, готовой служить на флоте, не было», — пояснил Обухов.

Он отметил, что в съемках принимали участие сами моряки и офицеры Тихоокеанского флота, а также их дети. В итоге они смогут увидеть себя на экране еще до того, как фильм выйдет в широкий прокат. Уточняется, что предпремьерный показ для военнослужащих флота пройдет в одном из кинотеатров Владивостока.

Картина рассказывает о жизни двух братьев-близнецов, которых отец отдал в Нахимовское училище. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Владивостоке, в том числе на корабле «Маршал Крылов».