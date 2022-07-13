В ЛНР заявили об использовании ВСУ мин с мусором

Народная милиция ЛНР: ВСУ использовали мины с мусором в боях в жилых районах Северодонецка

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины использовали в боях в жилых районах Северодонецка самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Филипоненко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны России, украинские военные набирали в носок всевозможные обломки строительных материалов — преимущественно щебень или стеклобетон. Мины устанавливались посредством электродетонаторов на тротиловую шашку и использовались как самодельные взрывные устройства.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, такие мины не могут убить человека, однако при ранении в тело попадают осколки и создают гноения, вызывающие заражение крови, гангрену, сепсис.

Ранее российские военные изъяли у местного жителя поселка Лоскутовка в Луганской народной республике (ЛНР) американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Боеприпас находился в гараже у мужчины среди старых вещей и грецких орехов. Он не сумел объяснить, для чего она ему нужна в подсобном хозяйстве.