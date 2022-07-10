Российские военные изъяли у местного жителя в ЛНР американский комплекс Javelin

Военные РФ изъяли у местного жителя поселка Лоскутовка в ЛНР американский ПТРК Javelin

Российские военные изъяли у местного жителя поселка Лоскутовка в Луганской народной республике (ЛНР) американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА Новости.

Боеприпас находился в гараже у мужчины среди старых вещей и грецких орехов. Он рассказал, что обнаружил ракету на бывших украинских позициях, однако не сумел объяснить, для чего она ему нужна в подсобном хозяйстве.

Российские военнослужащие отметили, что это не первый случай, когда иностранные вооружения попадают в руки третьих лиц, они постепенно расходятся по территории Украины и могут быть проданы в третьи страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставленные Киеву западными странами зенитные и противотанковые ракетные комплексы Javelin и Stinger уже продаются на украинском черном рынке.