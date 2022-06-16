Лавров заявил о продаже западного вооружения на украинском черном рынке

Лавров заявил, что комплексы Javelin и Stinger уже продаются на украинском черном рынке

Поставленные Киеву западными странами зенитные и противотанковые ракетные комплексы Javelin и Stinger уже продаются на украинском черном рынке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова цитирует ТАСС.

«Не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями, те же "Стингеры", "Джавелины", они уже на черном рынке. Они всплыли и в Албании, и в Косове, об этом в открытую говорится, и продаются со скидкой, так сказать. В общем идет процесс освоения черного рынка», — заявил Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение поставлять оружие армии Украины является суицидальным для Европы. Она отметила, что европейское вооружение является «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов.