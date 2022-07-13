Бритни Спирс снялась обнаженной под водой и возмутила фанатов

Певица Бритни Спирс возмутила фанатов откровенной фотосессией под водой

Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс снялась обнаженной и возмутила фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 40-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует под водой без купальника. При этом интимные зоны тела артистки заштрихованы в графическом редакторе.

Размещенный пост собрал более 410 тысяч лайков и пять тысяч комментариев. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу откровенной фотосессии Спирс. «Заведи ты уже себе OnlyFans!», «Бритни, остановись», «Мне кажется, или у нее связаны руки?», «Оденься! Есть специальные сайты для такого контента», — писали одни юзеры.

Другие фанаты, напротив, отметили эстетичность кадров. «Эти снимки выглядят как идеальные варианты обложек нового альбома», «Очень красиво. Жаль, что общество не может принять обнаженное тело», «Великолепна!», — похвалили они.

В мае психолог Одри Танг объяснила тягу артистки Бритни Спирс публиковать откровенные фото. Эксперт утверждает, что певица снимается голой, поскольку переживает «отнятую юность» и пытается восстановить контроль над собой. Таким образом исполнительница прорабатывает травму, полученную от опекунства отца.