Оценена вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян в России

Врач Альтштейн: одновременное заражение COVID-19 и оспой обезьян в России маловероятно

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одновременное заражение двумя инфекциями в России маловероятно из-за отсутствия распространенности первого заболевания. «А если все же встретятся, то, конечно, это будут неприятности, будут осложнения. Двумя болезнями болеть всегда хуже, чем одной», — подчеркнул врач.

12 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена в Санкт-Петербурге у россиянина, который прибыл из Португалии. Он обратился к врачу с характерной для оспы обезьян сыпью.