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Популярному российскому комику отказали во въезде в Грузию

Комик Гарик Оганисян сообщил, что ему отказали во въезде в Грузию

Фото: @Garik_R_O

Популярному российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. О таком решении грузинских властей стендапер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Блин, мне на въезде в Грузию отказали, приколите. Кто-нибудь сталкивался? Че делать?» — написал он. Юморист также прикрепил к посту фотографию официального решения МВД Грузии об отказе во въезде. Конкретная причина такого решения в документе не уточняется.

После переезда в Москву из Саратова Оганисян стал участником проекта Stand-Up Club #1 и устроился сценаристом на работу в шоу «Вечерний Ургант». В августе 2021 года стендапер заявил о цензуре на Первом канале. Комик рассказал, что его периодически спрашивают о том, что ему и его коллегам запрещено говорить.

Ранее другому популярному российскому комику Илье Соболеву отказали во въезде в Гибралтар из-за российского паспорта. Юморист и его семья планировали посетить полуостров с туристическим визитом. По его словам, сотрудники увидели российские паспорта и «развернули» их.

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Денис Савосин
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