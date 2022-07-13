Названы самые опасные симптомы оспы обезьян

Иммунолог Крючков назвал несбиваемую температуру опасным симптомом оспы обезьян

Высокая несбиваемая температура, неприятные ощущения со стороны сердца и давление могут быть самыми опасными симптомами оспы обезьян, говорящими о переходе болезни в тяжелую или средне-тяжелую форму, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу, — по прибытии он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

Тревожные знаки

«Типичными симптомами при оспе обезьян являются головные боли, боли в спине, мышцах, сильное недомогание и сыпь. Причем, сыпь, как правило, генерализованная, находится на разных участках тела. Она похожа на прыщи или волдыри, потом в срок до четырех недель наблюдается созревание и сыпь проходит. Бывает, что присоединяются и вторичные инфекции, в таком случае сыпь может нагноиться, останутся рубцы», — перечислил иммунолог.

Все чаще, по его словам, наблюдаются атипичные случаи, когда сыпь не генерализована, а локализована в одном месте, например, в области гениталий. Дальше, при утяжелении состояния больного, могут поражаться различные органы, развиваться полиорганная недостаточность, которая в итоге и приводит к смерти пациента. Крючков отметил, что такое течение может наблюдаться только в самых тяжелых случаях.

«Симптоматически, пациенту стоит переживать, если наблюдается очень сильная сыпь и высокая непроходящая температура. Дальше могут присоединяться и другие симптомы, такие, как неприятные ощущения со стороны сердца, давления. Если температура не контролируется или почти не контролируется, самочувствие ухудшается, это может свидетельствовать о переходе болезни в тяжелую или средне-тяжелую форму», — предупредил Крючков.

Вместе с тем, он отметил, что смертность от оспы обезьян крайне низкая. Она зависит от региона и колеблется от 0,5 до 4 процентов.

«Кажется, недели три назад сообщалось, что в Нигерии зафиксировали первый случай смерти. Но, опять же, это в западных странах все быстро регистрируется и фиксируется, в некоторых азиатских, а в Африке все не так хорошо, скорее всего, случаи смерти не единичны. В любом случае, их не так много, летальность составляет порядка 0,5 процента. В Африке, с учетом уровня медицины, от 2 до 4 процентов», — рассказал иммунолог.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский допускал, что единичные случаи заражения среди россиян будут выявлены уже в июле или августе. Он отмечал, что инфицирования будут среди вернувшихся из-за рубежа.