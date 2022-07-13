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Медведев оценил ситуацию по транзиту в Калининград

Медведев назвал признание ЕС требований России по транзиту в Калининград редким случаем
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о решении Евросоюза по санкциям против России, согласно которым транзит в Калининград запрещен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев оценил ситуацию по транзиту в Калининград и назвал признание Евросоюзом российских требований редким случаем. Он также допустил, что решение Европы может быть связано с выгодностью перевозок.

«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — подчеркнул он.

Ранее, 13 июля, Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным. Однако она указала рядом условий о способе их доставки. Транзит автотранспортом по-прежнему остается под запретом.

Литва поддержала новые санкции Евросоюза и остановила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Глава региона Антон Алиханов уточнил, что ограничения распространяются на большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы.

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Марина Совина
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