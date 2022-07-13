Британских спецназовцев обвинили в расправах над безоружными в Афганистане

«Би-би-си»: британские спецназовцы незаконно убили 54 человека в Афганистане за 6 месяцев

Бойцы британского спецназа Специальной авиадесантной службы ВС Великобритании (SAS) устраивали расправы над безоружными людьми в ходе службы в Афганистане. В этом их обвинило «Би-би-си» в своем расследовании.

Как отмечается, журналисты проанализировали сотни страниц оперативных отчетов, касающихся действий эскадрильи SAS, работавшей в афганской провинции Гильменд, и выявили, что спецназовцы неоднократно убивали местных жителей при подозрительных обстоятельствах. Речь идет о группировке спецназа, прибывшей в Афганистан в ноябре 2010 года и остававшейся там на протяжении шести месяцев. За это время, по подсчетам «Би-би-си», британскими военными могли быть незаконно убиты 54 человека.

По данным источников агентства, которые входили в указанную эскадрилью, спецназовцы проводили ночные рейды, в ходе которых часто убивали безоружных людей. Чтобы оправдать свои действия, они подбрасывали на место оружие, в частности автоматы АК-47, пытаясь таким образом инсценировать активное сопротивление со стороны погибших. В действительности же на месте перестрелки часто находили меньше единиц оружия, чем убитых афганцев, что свидетельствует о том, что некоторые из них были безоружны, когда в них стреляли.

В частности, одно из подобных убийств произошло 7 февраля 2011 года в деревне Над Али в Гильменде. Тогда бойцы SAS в ходе ночного рейда заблокировали дом, где, по их сведениям, находились сторонники «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Боевики якобы открыли по ним огонь, после чего спецназовцы были вынуждены убить всех находившихся в здании. В результате были убиты девять афганцев, в том числе подросток, при этом на месте нашли всего три АК-47. Кроме того, оставшиеся после рейда следы от пуль указывали, что стрельба велась сверху вниз, что нехарактерно для активной перестрелки.

Как рассказали собеседники «Би-би-си», обычно подобные убийства происходили в рамках спецопераций по задержанию командиров «Талибана». Списки потенциальных талибов предоставлялись спецназовцам разведкой, однако зачастую их подготовка была недостаточно тщательной. В итоге в числе тех, кто был убит как боевик, в действительности могли оказаться и гражданские лица. Источники агентства также рассказали, что эскадрильи, отправлявшиеся в Афганистан, соревновались друг с другом, стараясь убить как можно больше афганцев.

При этом, пишет «Би-би-си», из найденных документов следует, что высокопоставленные офицеры знали о незаконных действиях бойцов и возможных убийствах, однако не сообщали об этом в военную полицию.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании обвинило корпорацию «Би-би-си» в том, что она поставила под угрозу жизнь и репутацию солдат, собираясь выпустить фильм-расследование о возможных расправах над гражданами Афганистана британскими спецназовцами.