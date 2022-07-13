Российский преемник «Макдоналдса» расширит меню

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» расширит линейку продукции

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», которая стала российским преемником «Макдоналдса», собирается расширить меню и добавить новую линейку продукции. Об этом сообщает газета «Известия».

Речь идет и появлении сезонного меню, как в свое время было в «Макдоналдсе»: летом посетителям предлагались газированные напитки, а зимой — горячие. С августа во «Вкусно и точка» должны появиться мороженое со вкусом манго, молочный тропический коктейль и фруктовый лимонад. Еще компания продолжает разрабатывать замену «Макфлури» и «Бигмака», ожидается, что они скоро станут доступны для заказа.

В начале июля стало известно, что в некоторых фирменных ресторанах временно не будет картофеля фри. В компании объясняли, что это связано с тем, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, который использовали рестораны. В компании рассказали, что в последние годы продукты поступали в основном от российских поставщиков, а импорт с других рынков, которые могли бы стать заменой, сейчас невозможен.

Вскоре информацию о нехватке картофеля опроверг Минсельхоз. Ведомство настаивает, что отечественный рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе тем, что используется для изготовления картофеля фри, и оснований для его импорта нет.

Гендиректор сети Олег Пароев пообещал, что картофель фри и картофель по-деревенски вернутся в рестораны «Вкусно — и точка» к концу августа.