Россиян предупредили о рисках отказа от газовых проверок

Госжилинспекция предупредила о риске отключения квартиры от газа при отказе от проверок

Отказавшиеся от регулярных проверок оборудования россияне рискуют отключением квартир от газа. О рисках отсутствия договора на техобслуживание предупредили специалисты Госжилинспекции, пишет «Российская газета».

Эксперты отметили, что по закону жильцы должны раз в год пускать к себе газовиков для проверки исправности оборудования. Однако следуют правилам не все. Некоторые россияне боятся осмотра, так как знают о наличии нарушений — при ремонте они могли спрятать за кухонным фартуком газовую трубу, снести вентиляционный короб или закрыть вентиляцию мебелью.

В таких случаях специалисты инициируют дополнительную проверку с участием Госжилинспекции (ГЖИ), которая требует привести оборудование в исходное состояние. Если собственник отказывается, ГЖИ обращается в суд — возвращать на место трубы и вентиляцию приходится принудительно. Чтобы избежать подобных проблем, граждане зачастую предпочитают не открывать двери газовикам. В других случаях, как отметили эксперты, людьми движет халатность.

«Такое детское отношение к недетским вопросам чревато серьезными проблемами. Почему-то люди слишком поздно понимают, насколько опасным может быть газ. Газовые службы готовы приходить в нерабочие дни и часы, готовы назначать дату и время индивидуально, оставляют свои контакты, публикуют графики плановых обходов. Просто позвольте специалистам сделать свою работу и обеспечить вашу безопасность», — заявила Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Специалистка добавила, что в Подмосковье из-за отсутствия договоров на техобслуживание и отказа от проверок от газа решили отключить 43 квартиры. Подобная мера уже коснулась жителей Красногорска, Шатуры, Щелкова и других муниципалитетов области.

Ранее в России ужесточили наказание за самовольное подключения к электричеству и газу. Сумму штрафа за безучетное пользование энергоресурсами увеличили до 300-400 тысяч рублей. Ранее нарушителям приходилось платить от 200 до 300 тысяч рублей.