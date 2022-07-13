Роднина отреагировала на угрозу отстранения россиян от Олимпиады-2024

Депутат Ирина Роднина заявила об инстинкте МОК насолить российским спортсменам

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на угрозу отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sport24.

«У них выработался инстинкт: если Россия, то это плохо. Надо обязательно как-то насолить нашим спортсменам. На инстинкт обычно опираются животные», — заявила Роднина. Она подчеркнула, что Олимпийские игры должны проходить при участии всех стран.

11 июля член МОК Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние XXXIII Олимпийские игры состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.