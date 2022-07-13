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Захарова сравнила борьбу за пост премьера Великобритании с чаепитием у Шляпника

Захарова сравнила ситуацию с кандидатами на пост премьера Британии с чаепитием у Шляпника

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию с выдвижением кандидатов на пост премьер-министра Великобритании с эпизодом из книги английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Ее слова передает РИА Новости.

«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлебывая, просто пересаживаются на другое место», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, текущая борьба за пост главы британского кабмина — это просто перестановка людей. Она отметила, что в этом процессе участвуют те же люди, которые много лет участвовали в принятии решений.

При этом дипломат подчеркнула, что Лондон вправе самостоятельно решать, какой будет его внешняя политика. «Будет ли она агрессивная, будет ли не умная, будет ли она на уровне деградации, исходя из заявления целого ряда кандидатов и просто их уровня развития, или будет она какой-то другой, перспективной, ориентированной на международное сотрудничество», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что регистрация кандидатов на пост премьер-министра Великобритании закончена, в списке значатся восемь человек. Экс-премьер страны Борис Джонсон покинул свой пост 7 июля из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера.

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Виктория Кондратьева
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