В ООН оценили прошедшие переговоры по зерну в Стамбуле

В ООН назвали позитивными переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну в Стамбуле

В Организации Объединенных Наций (ООН) назвали позитивными переговоры России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна в Стамбуле. Такую оценку дал официальный представитель генерального секретаря организации Антониу Гутереша Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Он (генсек ООН — прим. «Ленты.ру») поговорит с вами вскоре. Но, важно, что мы полагаем, что это нечто позитивное. И он расскажет вам почему», — сказал представитель офиса Гутереша.

Ранее в Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза украинского зерна из черноморских портов. Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия. Известно, что в ходе переговоров российская делегация предоставила украинской стороне «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».