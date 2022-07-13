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Женщина узнала о скорой смерти через месяц после свадьбы

The Mirror: женщина вышла замуж и спустя месяц узнала, что ей осталось жить полтора года

Фото: unsplash

Жительница британского города Рединг, графство Беркшир, вышла замуж и спустя месяц узнала о скорой смерти: ей осталось жить всего полтора года. Об этом сообщает The Mirror.

33-летняя Шона Джонсон начала страдать от желудочных колик, вздутия живота и снижения веса год назад. В силу молодого возраста у нее ошибочно диагностировали синдром раздраженного кишечника. Хотя Джонсон прошла компьютерную томографию и другие обследования, рак остался незамеченным. Врачи уверяли женщину, что ей не о чем беспокоиться.

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Недавно женщина вышла замуж за своего 28-летнего возлюбленного Джареда, с которым встречалась десять лет. Спустя месяц после свадьбы британка попала в больницу с острой болью. Пробы желудочных жидкостей показали, что у нее рак желудка на четвертой стадии.

Теперь Джонсон проходит химиотерапию, чтобы продлить себе жизнь, насколько это возможно, и проводит время с мужем и тремя детьми. «Мы сказали моей трехлетней дочери, что скоро я отправлюсь к звездам. Она расстроилась, обняла меня и просила остаться», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что подобные разговоры с детьми стали самыми сложными в ее жизни, но их реакция заставила ее гордиться ими. Женщина подчеркнула, что хочет поделиться своей историей с другими людьми, чтобы призвать их обращаться к врачу как можно быстрее в случае, если они заметят у себя похожие симптомы.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лонгтон, графство Стаффордшир, Великобритания, узнала о смертельно опасном заболевании за три недели до свадьбы. После того, как ей поставили диагноз, девушка твердо решила не переносить свадьбу и вышла замуж в назначенный день.

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Алиса Дмитриева
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