Школьница запустила бизнес и стала миллионершей в 15 лет

Школьница Изабелла Барретт создала бренд одежды и заработала более двух миллионов долларов

Школьница из США Изабелла Барретт запустила модный бренд и стала миллионершей в 15 лет. Ее история заинтересовала The Sun.

Известно, что на данный момент состояние предпринимательницы оценивается в 2 миллиона долларов (117 миллионов рублей), а сумма ее расходов в неделю составляет более 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Отмечается, что заработать первый миллион девочке удалось после создания бренда одежды и бижутерии, который набрал популярность и стал востребованным за несколько лет.

Благодаря успешному бизнесу Барретт летает на частных вертолетах, проводит время на яхтах, хвастается дорогостоящими ювелирными украшениями в соцсетях и заказывает лобстеров на обед. Кроме того, девушка часто появляется на Неделях моды в Нью-Йорке, принимает участие в конкурсах красоты, а также в различных телевизионных шоу на популярных американских каналах.

В апреле внимание прессы привлекла австралийская студентка Нина Алстон, которая начала продавать самодельные украшения в период карантина и неожиданно разбогатела. Сперва она делала их ради забавы, а затем решила выставить на продажу в интернете. Творчество девушки стало пользоваться успехом, и она открыла собственный магазин. За шесть месяцев существования марки ей удалось заработать более 100 тысяч долларов (около 7,4 миллиона рублей).