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С космодрома Куру запустили ракету Vega-C

С космодрома Куру запустили новую европейскую ракету-носитель Vega-C

Фото: Patrick Robert / Getty Images

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Vega-C произвели в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета несет семь спутников. Это следует из трансляции, которую ведет Европейское космическое агентство (ЕКА).

Vega-C выведет на орбиту шесть микроспутников CubeSat, разработанных европейскими университетами, и геодезический спутник LARES-2 (Laser Relativity Satellite) Итальянского космического агентства.

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Разработку Vega-C начали после встречи министров Европейского космического агентства в 2014 году. Ракета высотой 35 метров может вывести около 2,2 тонны груза на орбиту высотой 700 километров.

Ранее в июле издание SpaceNews сообщило, что ЕКА надеется на продолжение поставок ракетных двигателей РД-843 украинского производства для разгонного блока ракеты Vega-C.

В апреле ЕКА заключило соглашение на запуск третьего спутника системы Copernicus, который могут использовать для наблюдения за территорией России. Запуск планируют произвести на ракете Vega-C.

Мировая история санкций


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Даниил Иринин
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