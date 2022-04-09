Европа запустит наблюдающий за Россией спутник

Европейское космическое агентство запустит наблюдающий за Россией спутник

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило соглашение с компанией Arianespace на запуск третьего радиолокационного спутника системы Copernicus, который может использоваться для наблюдения за территорией России и других стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Запуск космического аппарата Sentinel-1C планируется провести на ракете Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане в первой половине 2023 года. Носитель выведет 2,3-тонный спутник на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 690 километров.

В марте издание SpaceNews подтвердило, что радиолокационный спутник Sentinel-1B системы Copernicus до сих пор не удалось восстановить. Данные с Sentinel-1B на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года.

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.