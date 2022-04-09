Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Европа запустит наблюдающий за Россией спутник

Европейское космическое агентство запустит наблюдающий за Россией спутник

Фото: NASA / Unsplash

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило соглашение с компанией Arianespace на запуск третьего радиолокационного спутника системы Copernicus, который может использоваться для наблюдения за территорией России и других стран. Об этом сообщается на сайте организации.

Запуск космического аппарата Sentinel-1C планируется провести на ракете Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане в первой половине 2023 года. Носитель выведет 2,3-тонный спутник на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 690 километров.

В марте издание SpaceNews подтвердило, что радиолокационный спутник Sentinel-1B системы Copernicus до сих пор не удалось восстановить. Данные с Sentinel-1B на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Совфеде заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России
Москвичам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю
Экономист разъяснил валютные послабления Центробанка
В сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей
Захарова предупредила россиян о полной блокировке Youtube
Европа запустит наблюдающий за Россией спутник
В Москве школьница провалилась под лед и погибла
В России выявили 13 573 новых случая коронавируса за сутки
Минобороны отчиталось об уничтожении истребителя и вертолета ВСУ
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.