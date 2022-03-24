Наблюдавший за Россией европейский спутник не удалось восстановить

Наблюдавший за Россией европейский спутник Sentinel-1B не получается восстановить

Радиолокационный спутник Sentinel-1B системы Copernicus, который используется для наблюдения за территорией России, до сих пор не удалось восстановить. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что работы по выявлению проблем с основной и резервной системами электропитания космического аппарата (КА) продолжаются, однако предпринимаемые усилия еще не выявили главную причину аномалии — невозможность получения радиолокационных изображений в сантиметровом диапазоне частот.

В настоящее время изучается 18 возможных причин отключения электроэнергии на КА. «Выглядит не очень хорошо, но на данный момент это не последнее слово в отношении Sentinel-1B», — заверил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

В организации рассматривают возможность запуска спутника Sentinel-1C, который бы заменил Sentinel-1B. КА должен быть готов к запуску в октябре, для чего изначально планировалось использовать ракету Vega C. «Vega C также сталкивается с опасениями по поводу доступа к украинскому двигателю верхней ступени», — пишет издание.

Данные с Sentinel-1B на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года. КА запущен в апреле 2016 года российской ракетой «Союз-2» с космодрома Куру. Спутники системы Copernicus, в частности Sentinel-1А и Sentinel-1B, неоднократно использовались для наблюдения за территорией России.

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.