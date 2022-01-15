Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Наблюдавший за Россией европейский спутник вышел из строя

Copernicus: данные со спутника Sentinel-1B не поступают с 23 декабря

Изображение: Pierre Carril / ESA

Радиолокационный спутник Sentinel-1B, запущенный в апреле 2016 года российской ракетой «Союз-2» с космодрома Куру, вышел из строя, ведутся работы по устранению неполадок. Об этом сообщается на сайте европейской программы Copernicus.

Данные с космического аппарата на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года. «Выяснилось, что первоначальная аномалия была следствием потенциально серьезной проблемы, связанной с блоком энергосистемы спутника Sentinel-1B», — говорится в сообщении Copernicus.

Спутники системы Copernicus, в частности, Sentinel-1А и Sentinel-1B, неоднократно использовались для наблюдения за территорией России.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Ингушетии ответили на требование Кадырова и предъявили ему три претензии
США подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину
Наблюдавший за Россией европейский спутник вышел из строя
Вирусолог спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса
Теннисист Карацев обыграл Энди Маррея в финале турнира в Сиднее
Путин поручил кабмину разработать идеи по маршруту до Баренцева моря
Летевший из Петербурга самолет сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту
Раскрыты подробности об обрушении схода пешеходного моста в Москве
Стало известно об увольнении зятьев Назарбаева из нацкомпаний
«Ювентус» нацелился на Азмуна из «Зенита»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter