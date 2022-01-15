Наблюдавший за Россией европейский спутник вышел из строя

Радиолокационный спутник Sentinel-1B, запущенный в апреле 2016 года российской ракетой «Союз-2» с космодрома Куру, вышел из строя, ведутся работы по устранению неполадок. Об этом сообщается на сайте европейской программы Copernicus.

Данные с космического аппарата на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года. «Выяснилось, что первоначальная аномалия была следствием потенциально серьезной проблемы, связанной с блоком энергосистемы спутника Sentinel-1B», — говорится в сообщении Copernicus.

Спутники системы Copernicus, в частности, Sentinel-1А и Sentinel-1B, неоднократно использовались для наблюдения за территорией России.

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.