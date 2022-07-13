Раскрыты детали празднования Дня города в Москве

Хор «Московского долголетия» выступит в День города в Москве

Участники уроков хорового пения, которые стартовали 1 июня в столичных парках, объединятся в один хор и выступят в Москве в День города, который будет отмечаться во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. Такие детали праздничной программы раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Летний сезон «Московского долголетия» дает горожанам старшего возраста уникальную возможность выбрать удобный для себя формат занятий. Те, кто летом живут на даче, часто выбирают онлайн-формат занятий, чтобы было удобно совмещать все свои дела. Очень много участников любят заниматься на свежем воздухе, в городских парках. С начала лета в парках обучают и хоровому пению. Сейчас открыто 35 групп, в которых уже занимается около 700 человек. Проект дает уникальную возможность не просто обучиться вокалу, но и присоединиться к хору и даже выступить на таком грандиозном мероприятии, как День города Анастасия Ракова заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

Первая сводная репетиция уже состоялась в Екатерининском парке. До этого в течение месяца участники под руководством профессиональных хормейстеров разучивали четыре композиции — «Гимн Москвы», «Вечерний звон», «Подмосковные вечера» и «Выйду ночью в поле с конем». Как отметил главный хормейстер Николай Макаров, всего произведений будет около десяти. На подготовку программы у москвичей есть время до конца лета.

«Как педагог могу сказать, что научиться петь можно в любом возрасте. Более того, занятия вокалом помогают укрепить здоровье, способствуют омоложению организма, улучшают работу мозга, тренируют память и являются профилактикой заболеваний дыхательной системы. Посетить занятия по пению и стать частью большого сводного хора "Московского долголетия" могут все желающие москвичи старшего возраста. У нас нет ограничений по уровню музыкальной подготовки, на занятиях будет интересно всем — как опытным вокалистам, так и начинающим певцам», — отметил Макаров.

На занятиях в парках москвичи старшего поколения вместе с преподавателями работают над постановкой дыхания и звукоизвлечением, осваивают приемы и техники хорового пения, а также изучают основы сольфеджио.

Следующая репетиция пройдет 21 июля, стать ее участником можно через сайт АНО ЦП «Социальные технологии» или обращение в центр социального обслуживания.