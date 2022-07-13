Звезда фильма «Интервью с вампиром» избавится от особняка в курортном городе

Актер Кристиан Слейтер выставил на продажу дом в Майами за 3,9 миллиона долларов

Американский актер Кристиан Слейтер решил избавиться от особняка в курортном городе в США. Звезда фильмов «Интервью с вампиром» и «Имя розы» выставил на продажу дом в Майами, запросив за него 3,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Слейтер приобрел объект в престижном районе Коконат Гров в 2013 году за 2,2 миллиона долларов. Здание 1928 года постройки носит название Вилла Дольче фар Ньенте — это оформленный белой штукатуркой дом с рыжей черепицей, расположенный на участке в 0,1 гектара и окруженный тропическими деревьями.

Площадь дома составляет более 300 квадратных метров. Внутри него три спальни, две ванные и уборная. Их дополняют пара гостиных, одна из которых с камином, прачечная, столовая с выходом в сад и кухня, оснащенная дизайнерской техникой. Интерьер оформлен в белых и коричневых тонах с использованием большого количества деревянных элементов. На крыше располагается просторная терраса с шезлонгами и мягкими креслами, еще одна небольшая терраса находится рядом с бассейном. Помимо основного здания, на территории имеется гостевой домик с отдельный ванной, гостиной и местом для сна.

В июне от жилья захотел избавиться Хью Джекман. Актер выставил на продажу трехэтажную квартиру в Нью-Йорке за 38,9 миллиона долларов — почти на 18 миллионов больше, чем он заплатил за объект в 2008 году.