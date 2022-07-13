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Диетолог предупредил о провоцирующей рак выпечке

Диетолог Иван Алименко: слоеное и песочное тесто грозит онкологическими заболеваниями

Фото: unsplash

Хлебобулочные или кондитерские изделия могут нанести серьезный вред здоровью, предупредил специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко. Его слова приводит радио Sputnik.

По его словам, лучше выбирать выпечку с простым составом, из муки и воды и без лишнего масла. «Багеты, батоны, простые булочки, лаваши, простые блины, которые жарятся на минимальном количестве масла», — привел пример Алименко.

В свою очередь, выпечка, изготовленная из слоеного или песочного теста, содержит некачественные жиры и грозит онкологическими заболеваниями, продолжил диетолог. «Чаще всего это спред, то есть смесь маргарина и сливочного масла, или один маргарин, в котором содержится максимальное количество вредных трансжиров. При этом термически обработанные масла деформируются на химическом уровне и становятся опасными для здоровья», — рассказал о содержании провоцирующей рак выпечки он.

Печенье, булочки и круассаны с такими жирами могут привести не только к развитию онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу, тромбозу и повышению холестерина, предупредил Алименко.

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При этом полностью отказываться от выпечки, содержащей жиры, он не рекомендует. «Самое главное, чтобы любая выпечка была в меру», — заключил специалист.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова предупредила, что определенные продукты способствуют ускоренному старению. В частности, она рекомендовала избегать сладостей и других быстрых углеводов, поскольку они быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина.

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Александра Лисица
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