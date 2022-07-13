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Житель Дагестана умер после укуса самой опасной змеи России

В Дагестане мужчина попал в больницу после укуса ядовитой змеи гюрзы и умер

Фото: Zuhair Amr. Stümpel N, Joger U / Wikimedia

В Дагестане 40-летний мужчина попал в больницу после укуса самой ядовитой змеи в России и умер. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

По данным министерства, погибшим оказался житель Кумторкалинского района Дагестана, он вышел на прогулку по окраине села. Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля.

Установлено, что россиянин скончался от укуса гюрзы. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Гюрза — наиболее крупная из всех встречающихся в стране гадюк и самая опасная, обитающая на территории России. Ее длина может достигать двух метров, рептилия водится на Северном Кавказе и в Дагестане. Яд Гюрзы разрушает эритроциты. При укусе рептилии нужно как можно скорее обратиться к врачу — чем раньше будет введена специальная сыворотка-антидот, тем выше шанс на спасение жизни.

Ранее в Пермском крае мужчина провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер. Клещ оказался переносчиком сразу двух инфекций.

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Анастасия Шейкина
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