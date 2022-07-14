Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»

Sport1de: «Бавария» не хочет продавать Левандовски «Барселоне», считая клуб ненадежным

«Бавария» не хочет продавать нападающего сборной Польши Роберта Левандовски «Барселоне». О нежелании немцев договариваться с испанским клубом стало известно Sport1.de.

По информации источника, мюнхенцы намерены получить за игрока как минимум 50 миллионов евро, причем оплата должна быть произведена одним траншем. Каталонцев «Бавария» считает ненадежными с финансовой точки зрения.

Мюнхенский клуб предпочел бы договориться о переходе Левандовски в парижский ПСЖ или лондонский «Челси», однако сам поляк хочет выступать исключительно в Испании. Во многом это связано с желанием его семьи жить в теплой стране поближе к морю.

В начале июля сообщалось, что Левандовски встретился с главным тренером сине-гранатовых Хави на отдыхе на Ибице. Поляк выразил надежду, что поработает с испанским специалистом в будущем.

Контракт Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023 года. «Барселона» называется основным претендентом на форварда.