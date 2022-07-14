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В граничащем с Украиной российском регионе нашли боеприпас рядом с трассой

В Ростовской области рядом с трассой М-4 «Дон» нашли неопознанный боеприпас

Фото: телеграм-канал «Baza»

В граничащем с Украиной российском регионе — Ростовской области — недалеко от трассы М-4 «Дон» нашли неопознанный боеприпас. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Снаряд обнаружили в Матвеево-Курганском районе, рядом с дорогой, которая ведет из села Самбек к городу Снежное. Территорию вокруг оцепили, после чего боеприпас забрали саперы.

4 июля в Ростовской области на жилой дом рухнул беспилотный летательный аппарат. В результате случившегося начался пожар на площади 70 квадратных метров, но его оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что на упавшем беспилотнике не было оружия или боеприпасов.

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Евгения Куликова
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