В граничащем с Украиной российском регионе нашли боеприпас рядом с трассой

В Ростовской области рядом с трассой М-4 «Дон» нашли неопознанный боеприпас

В граничащем с Украиной российском регионе — Ростовской области — недалеко от трассы М-4 «Дон» нашли неопознанный боеприпас. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Снаряд обнаружили в Матвеево-Курганском районе, рядом с дорогой, которая ведет из села Самбек к городу Снежное. Территорию вокруг оцепили, после чего боеприпас забрали саперы.

4 июля в Ростовской области на жилой дом рухнул беспилотный летательный аппарат. В результате случившегося начался пожар на площади 70 квадратных метров, но его оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что на упавшем беспилотнике не было оружия или боеприпасов.