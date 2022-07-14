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ЕС оценил последствия эмбарго на российскую нефть

Жозеп Боррель: эмбарго ЕС на российскую нефть не привело к росту цен на энергоресурсы
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель оценил последствия эмбарго на российскую нефть и заключил, что это не привело к росту цен на энергоресурсы. Его слова приводит ТАСС.

«Наш запрет на нефть из России не является причиной роста цен на нефть. С момента его введения цены падали», — констатировал он.

Нефть марки Brent днем 14 июля рекордно подешевела — стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE упала ниже 98 долларов за баррель впервые с 11 апреля. Давление на цены оказывают два основных фактора: опасения по поводу рецессии в США и данные о запасах нефти в стране.

Brent от TradingView

Предыдущий пакет ограничительных мер ЕС официально ввел 3 июня. Основной из них стало частичное эмбарго на поставки нефти из России, а также ограничения на экспорт в страну. Кроме того, под запрет попало страхование морских перевозок российской нефти по всему миру.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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