Нефть рекордно подешевела

Цена нефти Brent упала ниже $98 за баррель впервые с 11 апреля

Нефть марки Brent днем 14 июля рекордно подешевела — стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE упала ниже 98 долларов за баррель впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные площадки.

Цена нефти опустилась ниже 98 долларов после 11:43 по московскому времени. По состоянию на 12:27 фьючерсы торгуются по 97,4 доллара (минус 2,2 процента к предыдущему закрытию). Августовские фьючерсы на сырье марки WTI упали на 2,7 процента, до 93,75 доллара.

Давление на цены оказывают два основных фактора: опасения по поводу рецессии в США и данные о запасах нефти в стране. Инфляция в США в июне побила новый рекорд, поднявшись до 9,1 процента. Растущее ценовое давление подталкивает Федеральную резервную систему (ФРС) к существенному повышению процентной ставки в конце июля. Рынок опасается, что такое решение ФРС может спровоцировать рецессию.

В то же время Минэнерго США (EIA) отчиталось о значительном росте коммерческих запасов нефти и топлива в стране за неделю, завершившуюся 8 июля. Резервы увеличились на 3,3 миллиона баррелей вместо снижения на 0,2 миллиона. Запасы бензина и дистиллятов также сильно выросли.