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Путин продлил компенсации на погашение ипотеки для многодетных

Путин подписал закон о продлении компенсации многодетным семьям для погашения ипотеки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил многодетным семьям возможность получить компенсацию для погашения ипотеки. Глава государства подписал соответствующий закон, который опубликовали на официальном портале правовой информации.

Мера распространяется на семьи, купившие жилье, собственниками которого являются не только родителями, но и дети, а также если третий или последующие дети родятся в 2023 году. Попадающие под эти критерии россияне могут получить в рамках господдержки 450 тысяч рублей. Уточняется, что полностью или частично погасить с помощью этих средств можно будет ипотеку, взятую до 1 июля 2024 года.

В середине июня Владимир Путин поручил продлить меры государственной поддержки в вопросе получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. Ответственным за выполнение задачи тогда назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

В декабре 2021 года россиянам упростили выдачу компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. С 2022 года семьи получили возможность подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через портал госуслуг, ранее документы подавали в бумажном виде.

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