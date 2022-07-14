Россия пригрозила ответить в случае выпадов со стороны Литвы

Поверенный Рябоконь заявил, что Россия может ответить на выпады Литвы по вопросу транзита

Россия может ответить в случае выпадов со стороны Литвы по вопросу транзита в Калининград. Об этом заявил поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, передает РИА Новости.

Дипломат сказал, что в дальнейшем литовская сторона будет испытывать способности России. «На чувствительные места стараться нажимать», — пояснил Рябоконь, имея в виду возможные провокации со стороны прибалтийской республики.

«Ничего в этом такого нет, вы знаете, это даже прилив адреналина дает такая работа. Поэтому будут такие выпады — будет наша соответствующая реакция», — пригрозил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблема вокруг транзита в Калининград — это рабочая и кризисная ситуация. «Еще раз повторяю, еще нужно будет продолжать эту работу. Она не завершена еще», — заключил пресс-секретарь.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня, под ограничения попал ряд товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. 13 июля Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий по части способа их доставки.