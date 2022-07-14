Аналитик спрогнозировал дефолт в ряде стран

Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине

Ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков заявил, что дефолт в любой стране обусловлен рядом причин. Кроме технических трудностей при проведении платежей причинами кризиса являются крупные проблемы в экономике, заметные в статистике задолго до «часа X». Его слова приводит «Прайм».

Специалист объяснил, что риску дефолта подвержены страны, чья экономика опирается на туризм. После двух лет пандемии COVID-19 эта сфера заметно просела. Если государство рассчитывает на импорт энергоносителей, то ситуация становится езе хуже. В частности, Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине. Кроме того, он спрогнозировал кризис и в экономиках Южной Европы.

Аналитик напомнил, что, например, Шри-Ланка, объявила о дефолте по внешнему долгу еще в апреле. Экономика этой страны определяется поставками топлива и туризма. Если энергоресурсы выросли в цене, то доходы от второй сферы почти исчезли. Сейчас валютные резервы Шри-Ланки насчитывают менее двух миллиардов долларов, при этом выплатить по внешнему долгу ей пришлось бы около 8,6 миллиарда долларов

«Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет», — заключил эксперт.