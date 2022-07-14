Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оказавшийся на грани краха российский производитель золота распродаст активы

«Ъ»: купить Petropavlovsk может кредитор УГМК или основной акционер Константин Струков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заявки на покупку активов российской золотодобывающей компании Petropavlovsk, которая оказалась на грани краха, подали ее крупнейший кредитор УГМК и основной акционер Константин Струков, узнал «Коммерсантъ».

Струков владеет 29,19 процента Petropavlovsk. В 2020 году он купил 22,37 процента акций и 5,97 процента конвертируемых облигаций. На тот момент рыночная стоимость пакета оценивалась в 170 миллионов долларов. На 12 июля его стоимость упала до 15,9 миллиона долларов.

По словам источников издания, для Струкова покупка отдельных активов Petropavlovsk — это возможности частично вернуть свои инвестиции. Все активы производителя золота находятся в России, из-за санкций у него начались проблемы, которые привели к распродаже активов.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Во время торгов 12 июля акции Petropavlovsk рухнули на рекордные 38 процентов до 2,32 рубля за штуку. Компания ранее обратилась с заявлением о снятии с торгов ее акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Petropavlovsk также приложил снять с торгов их обыкновенные акции на Мосбирже.

Московская биржа с 12 июля запретила «короткие» позиции и ограничила маржинальные сделки по рухнувшим почти на 40 процентов акциям Petropavlovsk.

У компании есть кредиты в Газпромбанке, однако после включения этой организации в санкционный список Великобритании и замораживания ее активов, Petropavlovsk пропустил уже два платежа. Корпорации предстояло выплатить 560 тысяч долларов по кредиту на общую сумму 200 миллионов долларов и эквивалент 9,5 миллиона долларов по кредитным линиям российских «дочек».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Создан способный избегать перегрева электродвигатель
Путин объединил Пенсионный фонд с Фондом соцстрахования
Захарова упрекнула Запад в нежелании увидеть признаки нацизма на Украине
Китай прокомментировал установление предельной цены на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.