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Бывших бухгалтеров дагестанского университета осудили за мошенничество

В Дагестане суд дал 4 года экс-бухгалтерам ДГТУ за мошенничество на 96 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане суд приговорил к четырем годам лишения свободы двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) за коррупцию. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты признаны виновными по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 292 («Служебный подлог») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Одной из осужденных суд отсрочил реальное отбывание наказания, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год бывший ректор с бухгалтерами перечисляли деньги со стипендиального счета вуза доверенным лицам, а затем обналичивали их. Также они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий, а деньги забирали себе. В управлении СКР по региону добавили, что за все время злоумышленники похитили денежные средства, выделенные университету из федерального бюджета, на сумму 96 миллионов рублей.

5 февраля 2022 года правоохранители задержали ректора ДГТУ, 9 февраля его отправили на время следствия в СИЗО.

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Екатерина Власова
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