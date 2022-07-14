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Российский заключенный попался на экстремистских записях в социальной сети

Российского заключенного заподозрили в экстремизме из-за нацистских аудиозаписей в соцсети

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Во Владимирской области российского заключенного заподозрили в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом в четверг, 14 июля, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает «Интерфакс».

По данным силовиков, мужчина попался на аудиозаписях с призывами нацистского содержания, которые размещал в социальных сетях. Его призывы содержали ненависть в отношении представителей других рас и национальностей. В отношении отбывающего наказание заключенного завели дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за распространение материалов экстремистского характера и демонстрацию нацистской атрибутики.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 55-летний россиянин предстанет перед судом за экстремистские высказывания в интернете.

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Владимир Седов
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