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Китайский самолет назвали «неудачной копией» F-35

В США китайский палубный истребитель FC-31 назвали «неудачной копией» F-35

Фото: Tim Hepher / Reuters

Морская авиация Китая основана на копировании иностранных конструкций. Палубный истребитель Shenyang FC-31 внешне похож на разработанный в США F-35 Lightning II. Обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал FC-31 «неудачной копией» F-35.

«Считается, что китайские хакеры украли данные на несколько терабайт, относящиеся к программе F-35, включая информацию о конструкции радара Lightning II», — отметил он.

Сучиу пишет, что масштабную модель FC-31 представили вскоре после того, как в США обнаружили утечку данных, а в 2014 году на авиасалоне China Airshow в Чжухае показали полноразмерный макет малозаметного самолета.

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Автор отмечает, что FC-31 похож на американский истребитель, но «маловероятно, что FC-31 действительно способен конкурировать с американскими и союзными F-35». Обозреватель предположил, что FC-31 может бросить вызов современным истребителям четвертого поколения.

Ранее в июле обозреватель The National Interest Крис Осборн отметил, что истребители F-35 имеют численное преимущество перед российскими самолетами пятого поколения Су-57 в Европе.

В июне издание 19FortyFive рассказало о китайских истребителях Shenyang J-11B, которые стали развитием копии российского Су-27.

Мировая история санкций


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Даниил Иринин
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