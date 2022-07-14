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Во Франции пожаловались на нехватку туристов из России

Nice-Matin: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Агентства недвижимости и магазины на французском мысе Антиб пожаловались на нехватку туристов из России, пишет газета Nice-Matin.

Менеджер агентства по недвижимости, не пожелавшая называть имени, рассказала, что до февраля 2022 года на мыс приезжали состоятельные российские семьи и проводили там лето. Источник уточнила, что гости были спокойными, большинство приезжали с детьми. «Они все планировали вернуться в этом сезоне», — добавила она.

На смену российским туристам пришли европейские, но «это не та клиентура», указала собеседница издания. Они арендуют жилье на более короткий срок и заселяются группами до десяти человек.

Владелица одного из местных гастрономов уточнила, что «российские туристы тратили деньги и не считали их». В одном из магазинов журналистам заявили, что после начала специальной операции на Украине из-за отсутствия на курорте россиян потеряли десять процентов с продаж.

В марте эксперты туристической отрасли дали советы россиянам, купившим туры за рубеж после введения санкций на фоне ситуации на Украине. Так, туроператоры порекомендовали путешественникам, которые успели оплатить путевки во временно недоступные страны, «заморозить деньги до лучших времен» или перебронировать отдых, выбрав открытые государства.

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Марина Совина
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