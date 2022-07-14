Россиянин получил срок за убитого ножом друга

В Ярославской области 22-летний россиянин получил срок за убийство друга

В Ярославской области 22-летний россиянин приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима за убийство друга. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ноябре 2021 года мужчина распивал алкоголь со знакомым в одном из хозяйственных помещений села Великое. Застолье переросло в конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Дело кончилось скандалом, в ходе которого осужденный ударил соперника ножом, от ранения тот скончался на месте.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

8 июля сообщалось, что в Кемеровской области 32-летний россиянин пойдет под суд за убийство друга, который якобы сам попросил ударить его ножом.