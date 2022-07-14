Описан худший сценарий энергетического кризиса в Европе

Аналитик Подлевских назвал остановку промышленности худшим сценарием кризиса в Европе

Если Европа введет эмбарго на поставки газа из России или они прекратятся по каким-то другим причинам, вероятны существенные проблемы с зимним отоплением, остановка целых отраслей промышленности, включая химическую, обрабатывающую и ряд предприятий, завязанных на энергетике, заявил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик Николай Подлевских. Он добавил, что это станет худшим сценарием развития энергетического кризиса в Европе.

Германия впервые с апреля начала отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Днем ранее власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики, что также указывает на нарастание кризиса в ЕС.

Мягкий сценарий

«Ситуация сейчас очень вариабельная, — заметил Подлевских. — Но я все же считаю, что история с поставками газа из России удержится на более менее стабильном уровне. Сейчас много шума поднялось из-за того, что газопровод "Северный поток" отключен на профилактику и, возможно, так и не будет запущен. Но Россия всегда уделяла большое внимание тому, чтобы создать репутацию надежного поставщика, потому, на мой взгляд, работа все же возобновится».

Другое дело, что различных обстоятельств сейчас очень много. И о возобновлении работы "Северного потока" в ближайшей перспективе сложно говорить даже тем, кто находится вблизи принятия решений Николай Подлевских аналитик

Тем не менее, как считает аналитик, прогнозировать апокалиптические сценарии для Европы пока преждевременно: риски достаточно высоки, но они не стопроцентны. И все же, существует значительная вероятность того, что грядущая зима окажется болезненной для большинства государств, а цены на газ для потребителей вырастут в полтора-два раза.

«Также вероятно веерное отключение каких-то крупных потребителей, но это все равно еще не катастрофа. Локально могут быть проблемы в странах, где нет возможности подстраховаться на поставках СПГ, это, прежде всего, континентальные государства, такие, как Венгрия. Она сильно зависит от поставок российского газа, но в других государствах зависимость меньше», — считает Подлевских.

Он привел в пример Испанию, Португалию, Великобританию, которые в меньшей степени зависят от газа из России, потому глубина падения в их случае окажется не такой существенной.

«Но в некоторых странах Восточной Европы, действительно, в ближайшие полгода-год могут начать мелькать и вызывать огромное удивление заголовки о запрете на экспорт дров», — допустил Подлевских.

Жесткий сценарий

Существует и менее благополучный сценарий. Он, как объяснил аналитик, будет реализован в случае, если по каким-то причинам поставки российского газа в Европу прекратятся полностью.

«Если вдруг Европа введет эмбарго на поставки из России, тогда, прежде всего, начнутся серьезные проблемы с зимним отоплением. Дальше возможны проблемы с работой целых отраслей промышленности, это и химическая промышленность, и различные обрабатывающие предприятия, и те, которые завязаны на энергетике», — перечислил Подлевских.

В принципе, глубина апокалипсиса здесь может оказаться достаточно большой, потому что завязки Европы на поставках российского газа очень прочные и существенные. Заменить их совершенно нечем, потому полное отключение будет означать катастрофу Николай Подлевских аналитик

«Но все же повторюсь: вероятность такого исхода не очень высока. Конечно, данный сценарий будет использоваться для давления, но представить, что он все же реализуется, пока достаточно сложно», — заключил аналитик.

Напомним, также среди европейских стран отбирать газ, запасенный на зиму, начали Румыния и Бельгия. Всего запасы газа в ПХГ Европы на 12 июля увеличились до 62,57 процента. Это ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Поставки газа по «Северному потоку» остановились в 7 утра 11 июля. До 21 июля они будут временно прекращены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Ранее в немецком правительстве высказали опасения, что «Газпром» может под предлогом техобслуживания полностью прекратить поставки топлива в Германию.