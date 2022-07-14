Россия заявила об интересе к газовой генерации в Казахстане

Замминистра энергетики Сниккарс заявил об интересе России к газовой генерации в Казахстане

Замминистра энергетики России Павел Сниккарс заявил, что у России есть интерес к строительству газовой генерации в Казахстане, сообщает РИА Новости.

«С точки зрения Казахстана… Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации. Для нас это интересно, у нас есть определенный технический потенциал. С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идет достаточно серьёзное взаимодействие», — сообщил он журналистам.