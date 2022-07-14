Историк назвал пять указывающих на победу России на Украине факторов

Die Welt: историк ван Кревельд назвал пять факторов, указывающих на победу РФ на Украине

Израильский историк, почетный профессор истории в Hebrew University Мартин ван Кревельд в статье для Die Welt назвал пять факторов, указывающих на победу России на Украине и над Западом.

Первым из них, по словам специалиста, является то, что партизанская война украинцев против российских военнослужащих так и не началась. Он указал, что Киев рассчитывает на силу оружия, но на каждый залп Россия отвечает десятью, поэтому стратегия оказалась «рецептом поражения».

Во-вторых, добавил Мартин ван Кревельд, российские войска значительно изменили тактику в ходе спецоперации, последовала перегруппировка и систематическое взятие под контроль населенных пунктов.

Третьим фактором историк назвал проблемы со снабжением у украинской стороны и необходимость в ускоренном темпе обучать военнослужащих обращению с западным оружием.

В-четвертых, Россия приспособилась к санкциям Запада гораздо в большей мере, чем ожидалось, и золотые резервы страны не падают, а растут, сказал Мартин ван Кревельд. Рубль укрепился по отношению к доллару, а попытки Европы сократить импорт энергоносителей привел к ухудшению экономической ситуации в тех странах, которые вводят рестрикции.

Пятым фактором историк назвал экономические последствия конфронтации Запада с Россией, которые оказались намного тяжелее, чем предполагалось. По его мнению, Европе грозит чрезвычайная ситуация в сфере поставок, которая приведет к росту недовольства среди населения.

«Поймите меня правильно: ничто пока нельзя предсказать наверняка. Но, как показывает растущее количество признаков, украинский конфликт будет долгим. И победит в нем тот, у кого окажется "дыхалка" бегуна на длинные дистанции плюс способность выдерживать долгие нагрузки. И по обоим этим показателям у России неплохие шансы», — резюмировал Мартин ван Кревельд.

Ранее обозреватель Джаред Питерсон в статье для американского издания The American Thinker заявил, что Запад недооценил волю России к победе в конфликте на Украине. Он также выразил мнение, что Москва однозначно победит в этом конфликте, так как Украина имеет большее значение для России, чем для США.