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Женщина решила избавиться от усов с помощью лазера и осталась с опухшим лицом

Британка Рейчел Додд осталась с сильными ожогами и шрамами после лазерной эпиляции

Фото: Shutterstock

Жительница Лондона Рейчел Додд решила избавиться от растительности над губой и подбородком с помощью лазера и осталась с опухшим лицом и шрамами. Об этом пишет The Sun.

Женщина рассказала, что стала замечать активный рост усов и волос на подбородке после того, как ей диагностировали проблемы с яичниками. По данной причине она приобрела курс из шести процедур лазерной эпиляции, заплатив за него 700 фунтов стерлингов (около 48 тысяч рублей). Уточняется, что клинику ей порекомендовала подруга.

Британка отметила, что первый сеанс прошел успешно, однако во время второго она почувствовала сильную боль. «Специалист остановилась и сказала, что на моем лице образовались две белые шишки. Кроме того, она заверила меня, что покраснение после процедуры — это нормально. Тем не менее продолжать она не стала — лишь дала мне крем с алоэ вера от ожогов», — вспоминает она.

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Придя домой, Додд заметила, что ее кожа покрылась волдырями. «Я уснула, а когда проснулась — увидела ужасные раны на лице, из которых сочился гной», — отметила она. Женщина рассказала, что процесс лечения и восстановления длился годами, и даже спустя шесть лет ее лицо покрыто заметными шрамами. «Я стала комплексовать по поводу своей внешности. Из-за этого я даже рассталась со своим мужчиной, по сей день я одна», — призналась британка.

Ранее в июле визажистка Хия Рехман купила популярный прибор для эпиляции и получила ожоги. 19-летняя блогерша приобрела устройство для безболезненного удаления волос — так называемый ластик, который стирает растительность на теле и делает кожу гладкой. После применения средства кожа девушки была повреждена, а руки отекли и покраснели.

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Полина Гераскина
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