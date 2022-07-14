Американцы подвергли насмешкам роскошный образ жизни Меган Маркл

Closer: Меган Маркл получила прозвище «принцесса Монтесито» за крупные счета в ресторанах

Супруга принца Гарри Меган Маркл подверглась насмешкам со стороны американцев из-за своего роскошного образа жизни и крупных счетов в ресторанах. Об этом изданию Closer сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

После переезда из Канады в Калифорнию, США, герцоги Сассекские приобрели особняк с девятью спальнями за 11 миллионов фунтов стерлингов (около 765 миллионов рублей) на закрытой территории Монтесито в городе Санта-Барбара, где живут самые известные и состоятельные жители страны. Звездными соседями королевской семьи стали телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Орландо Блум и певица Кэти Перри.

По информации Closer, после покупки роскошного жилья Меган Маркл начала вести расточительный образ жизни. Например, она несколько раз была замечена в японском ресторане Nobu, средний счет в котором достигает пяти тысяч долларов. «Если она собирается пообедать или поужинать, она обычно звонит заранее и просит забронировать столик в уединенном месте», — отметил анонимный собеседник издания и пояснил, что в связи с этим Маркл получила от местных жителей шуточное прозвище «принцесса Монтесито».

Помимо этого стало известно, что герцогиня приобрела членство в элитном клубе по игре в поло и теннису Санта-Барбары, которое обходится королевской особе в восемь тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч рублей) ежемесячно.

Раннее в июле эксперт по языку тела Стэнтон Даррен раскрыл секрет стройности Меган Маркл. По словам Даррена, в будние дни герцогиня Сассекская питается веганской и безглютеновой пищей, а в выходные отказывается от ограничений и позволяет себе есть все, что захочет.